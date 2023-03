Vivre la campagne. 60 recettes gourmandes et généreuses aux couleurs de la campagne

La campagne, Monique Duveau l'a fait sienne, et elle vous ouvre les portes de sa maison du Perche pour découvrir son univers. Ici, la couleur est reine et se décline en mille nuances chatoyantes sur les tables, les bouquets de fleurs et en 70 recettes gourmandes et généreuses. A vous de choisir entre le vert d'une épaule d'agneau à l'ail des ours, l'orange de la pâte de coing de José, le jaune d'une tarte au citron, le rouge des tomates farcies, le rose et violet d'une couronne mi-figue mi-raisin, le brun d'une tarte aux cèpes ou le blanc de délicats oeufs en neige. Au-delà de ses délicieuses recettes, Monique, scénographe d'art de vivre, partage aussi ses coups de coeurs, ses passions, ses mises en scène et ses objets fétiches, le tout mis en image par José, artiste et photographe, qui illumine la maison de ses créations. Que vous soyez un amoureux de la campagne ou que vous ayez envie de la découvrir, que vous aimiez les balades en forêt ou la cueillette de champignons, vous perdre dans des champs de tournesols et de coquelicots, chiner dans les brocantes, remplir vos paniers de beaux fruits et légumes du potager ou du marché pour les cuisiner. Une invitation à vivre la campagne, ses couleurs et ses saveurs !