Batman : Gotham Knights Tome 5

L'enquête de Bruce Wayne pour découvrir les origines de la vague épidémique qui s'est abattue sur Gotham se poursuit. Entre le Gotham d'aujourd'hui et celui de 1847, les pistes se croisent pour révéler ce mystère. Après la découverte d'un mystérieux carnet surgi du passé, Robin pénètre dans le laboratoire d'où semble tout droit venir le virus Golden Iris. La tension augmente encore d'un cran alors que les menaces se font plus redoutables pour Le Fugitif d'un côté, et Batman et ses associés de l'autre.