Les amants sacrifiés Tome 2 : Les Amants sacrifiés T02

Trahir son pays ou protéger son mari ? Depuis le retour de Yusaku, Satoko s'interroge : que s'est-il vraiment passé en Mandchourie ? Et qui est cette femme mystérieuse, rentrée au Japon en même temps que son mari et dont le corps sans vie vient d'être retrouvé? Alors qu'elle démêle peu à peu l'écheveau de la vérité, elle met au jour l'indicible, l'insoutenable, l'inimaginable... Après cette sinistre découverte, que fera-t-elle de ce secret bien trop lourd à porter ? Sa loyauté et sa confiance, déjà vacillantes, iront-elles à son époux ou la jeune femme se tournera-t-elle vers quelqu'un d'autre ? Découvrez le dénouement poignant des Amants sacrifiés sous le trait du talentueux Masasumi Kakizaki, dans cette magnifique adaptation du film de Kiyoshi Kurosawa.