Créer sa destinée. Une approche scientifique de la méditation

Cet ouvrage propose une approche simple mais remarquablement puissante pour réaliser notre plein potentiel et mener une vie qui a du sens. L'intégration des pratiques Heartfulness et la transformation de notre style de vie développent naturellement notre aptitude à être acteur de notre propre destin... et de celui du monde. Quel est le sens du destin dans le cours de nos vies ? Qu'est-ce qui est fixé, qu'est-ce qui peut changer ? Comment tracer sa propre destinée ? De tout temps, ces questions ont occupé les plus grands philosophes. Kamlesh Patel y répond en poursuivant le voyage commencé dans son premier ouvrage : Heartfulness. La méthode. Etape par étape, nous créons notre destin. Chaque choix infléchit notre vie et nous mène dans une certaine direction. Et nous pouvons, si nous le voulons, apprendre à devenir les architectes de notre destin. Dans Créer sa destinée, l'auteur nous explique les principes fondamentaux de la destinée et nous donne les moyens de la réaliser. D'abord, les quatre pratiques de base Heartfulness - relaxation, méditation, nettoyage et prière - qui permettent d'élargir notre conscience et d'intégrer la dimension du sacré dans le quotidien. Puis les changements de style de vie qui peuvent nous mener au bonheur et transformer nos relations personnelles et collectives. Kamlesh Patel nous incite avant tout à croire en nous, à développer notre résilience et à répondre à n'importe quel défi en abordant les situations difficiles comme autant d'occasions de grandir. Il nous apprend à découvrir notre potentiel, nous engage à prendre nos responsabilités et ainsi devenir maître de notre destinée.