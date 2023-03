Marienplatz, Viktualienmarkt, Englischer Garten, églises rococo et musées d'art moderne, quartiers de Glockenbach et de Schwabing, berges de l'Isar, Biergarten et cafés alternatifs, brasseries traditionnelles et boutiques de créateurs, échappée vers les châteaux de Bavière : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier- Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes- Des idées et des activités pour découvrir la ville autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure de Munich !