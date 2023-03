"Encre Indélébile" est un recueil de poésie où l'imagination époustouflante, la sensibilité rare et la délicatesse exceptionnelle de Malicia Peters-Hasmann donnent un nouvel élan au lyrisme poétique moderne. Lire Malicia, c'est redécouvrir la poésie comme première source émotionnelle mais c'est aussi s'ouvrir à une philosophie existentielle pure, saine, qui déguste les plaisirs de la vie avec toute la richesse de sa maturité et de son expérience. Au fil des poèmes, nous remontons, petit à petit aux sources de l'Humanisme le plus rassurant, bercés tendrement par les mots, les vers et la prose de Malicia qui illuminent notre navigation littéraire que nous soyons sous une couette, sur l'herbe d'un parc ou dans les transports en commun. Il y a enfin, dans la musicalité de ce recueil poétique, le parfum d'un lyrisme lointain, renaissant des cendres encore tièdes d'un Moyen Age passionnel où les troubadours chantaient le fin'amor et composaient des aubes pour le plus grand plaisir du public.