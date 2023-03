50 exercices de visualisation créatrice

La visualisation nous permet, en choisissant nos pensées et en les orientant vers l'objectif de notre choix, en activant notre cerveau par des images, de créer notre réalité. C'est ce que font spontanément les sportifs de haut niveau en visualisant la réussite de leurs objectifs, en programmant leur corps et leur tête à la réussite. Les 50 exercices de ce livre proposent une initiation ludique aux techniques de visualisation créatrice. Ils permettront notamment au lecteur de développer ses capacités d'auto-guérison, de se libérer des émotions et des pensées négatives, de préparer efficacement des entretiens importants, examens ou performances sportives, et de cultiver son bonheur au quotidien.