La communication non-violente pour les nuls

La communication non violente Un sujet mis en lumière par le best-seller Les mots sont des fenêtres enfin dans la collection " pour les Nuls " ! Vous rêvez de relations fondées sur le respect et la confiance, d'échanges harmonieux et fluides ou encore d'une vie sociale plus en phase avec vos besoins intérieurs ? Tout cela est possible si vous apprenez à pratiquer la communication non-violente. La communication non-violente est un outil de communication établi par Marshall B. Rosenberg dans les années 1960 pour renforcer "notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant". La technique repose sur l'application de 4 principes bienveillants : observer une situation sans jugement ; exprimer son propre ressenti ; clarifier ses besoins ; formuler ses attentes.