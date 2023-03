Etre Parent, parlons-en !

Etre parents, ça s'apprend aussi ! Etre parent est l'un des rôles les plus importants de notre vie et pourtant nous y sommes si peu préparés. Comment faire quand notre enfant pleure ? Quand il ne dort pas ? Quand elle n'écoute pas ? Et, au final, comment l'accompagner au mieux ? ... On nous dit que c'est une question d'instinct et de bon sens mais on se rend rapidement compte que notre instinct ne nous dit pas toujours comment faire quand notre enfant fait une crise, quand la fratrie se dispute ou lorsque notre enfant manque de confiance en lui. Ce livre est là pour vous soutenir et vous accompagner concrètement dans la construction de votre parentalité et vous aider à vivre votre quotidien de parent avec confiance.