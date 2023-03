Petit traité de gouvernance

L'humanité est aujourd'hui confrontée à une exigence pressante : assurer le bien-être de tous dans le respect des limites de la planète. Or le propre des sociétés humaines est de s'organiser pour demeurer dans leur domaine de viabilité, par la mise en place d'un ensemble complexe d'idéologie, de normes, d'institutions et de techniques ; ce que l'on appelle la gouvernance. Celle-ci doit permettre la cohésion sociale, préserver la communauté des agressions extérieures et assurer l'équilibre entre la communauté et son environnement. La gouvernance prend des formes variées mais doit surmonter une contradiction entre la stabilité des institutions et des règles et leur évolution nécessaire. Les modes de gouvernance nés de la première modernité, Etat national et démocratie représentative, semblent inadaptés aux défis du XXIe siècle. Une nouvelle gouvernance doit donc s'inventer et c'est ce que Pierre Calame se propose de faire dans cet ouvrage.