Une étoile. Edition

Léna, ancienne danseuse de l'Opéra, vit seule depuis la mort de Maurice, son mari, célèbre auteur et compositeur de music-hall. Elle reçoit les visites d'un journaliste qui souhaite écrire une biographie de son époux, mais aussi celles de son fils Paul. Elle se remémore alors sa vie et sa carrière de danseuse étoile, éclipsée par la réussite de son mari. Bientôt pourtant, Léna s'égare entre ses souvenirs confus et ses désirs inaccomplis... La création de Une étoile a eu lieu le 9 février 2023 au Théâtre Montparnasse dans une mise en scène de Stefan Druet Toukaïeff avec Macha Méril, Marc Citti, Laurent d'Olce et Claire Magnin.