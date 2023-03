André Maginot. Un homme au-dessus du lot

Qui est André Maginot dont le nom est trop souvent associé à la ligne du même nom dont il n'est pas à l'origine ? Député meusien, il est mobilisé en 1914 comme simple soldat à Verdun. Il est blessé au combat. Plusieurs fois ministres, son grand combat est celui qu'il va mener pour les anciens combattants, mutilés, victimes de guerre et leurs droits à des réparations. Il sera le président de cette association jusqu'à sa mort, et à l'origine de la Loterie Nationale qui deviendra la Française des Jeux et dont une partie des gains est reversée aux anciens combattants. Il est également à l'origine du transfert du soldat inconnu de Verdun à l'Arc de Triomphe ainsi que de la flamme du souvenir sous le même Arc de Triomphe. L'année 2023 Quatre-vingt-onze ans se sont écoulés depuis la mort d'André Maginot et sa mémoire est toujours présente voire vive. L'année 2023 se veut être une année de commémoration : - "l'Union fraternelle des anciens militaires blessés, gratifiés et réformés n°1" (l'ancêtre de la FNAM) créée en 1888, fête ses 135 ans. - La Fédération Nationale André Maginot, fête ses 70 ans. - La flamme du souvenir de l'Arc de Triomphe allumée la première fois le 11 novembre 1923 par André Maginot lui-même, aura 100 ans.