Passionné de culture française, et en particulier de cinéma, Oualid trompe son ennui en retranscrivant les dialogues pittoresques qu'il peut entendre dans les rues de Nabeul. Son seul rêve ? : avoir une carrière artistique à Paris ? ! Mais les choses ne se dérouleront pas comme prévu. Après des études de théâtre décevantes à Tunis et une tentative d'expatriation à Montpellier, le jeune homme tombe sur une offre d'emploi qu'il ne peut pas refuser. ? Il s'agit d'incarner, pour un centre d'appel pas comme les autres, le grand écrivain français de son choix. L'occasion de devenir celui dont il se sent le plus proche, par sa vision du monde et son sens de l'absurde ? : Samuel Beckett... Roman d'apprentissage revisité, Le Centre d'appel des écrivains disparus nous plonge avec un humour grinçant dans les tourments d'un jeune tunisien à la recherche de sa place dans le monde.