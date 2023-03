Préparer et réussir vos entretiens. Recrutement, évaluation, promotion... adoptez les bonnes postures pour convaincre

Maîtriser son stress, affirmer sa motivation et sa personnalité, avoir confiance en soi, se surpasser pour convaincre... Autant d'atouts à mettre de votre côté pour réussir vos entretiens professionnels ! Pour cela, il est indispensable de vous préparer afin de connaître les critères d'évaluation de vos (futurs) employeurs et de répondre à leurs attentes. Ce livre rassemble les outils nécessaires à l'élaboration de votre programme de préparation personnalisé : adoptez les bons comportements, évitez les pièges et développez votre confiance en vous. A l'appui de nombreuses expériences vécues par des candidats comme par des évaluateurs, l'auteur vous dévoile les attentes des recruteurs, les qualités de ceux qui réussissent et les défauts qui ne pardonnent pas. Alors, que vous passiez un entretien de recrutement, d'évaluation, de mobilité interne... mobilisez toutes vos ressources pour convaincre et réussir !