Les favoris de la reine. Dans l'intimité de Marie-Antoinette

16 mai 1770. Marie-Antoinette épouse celui qui deviendra Louis XVI. Emerveillée par les fastes de Versailles, la jeune dauphine se lasse rapidement des devoirs de sa charge. Pour fuir les contraintes imposées par l'étiquette, elle s'éloigne de la cour en compagnie de quelques privilégiés, les favoris de la reine. Loin de garder la réserve habituelle des reines de France, Marie-Antoinette entend vivre comme bon lui semble, en compagnie du beau et volage duc de Lauzun, du méprisant baron de Besenval, ou encore du ténébreux comte de Fersen. Elle goûte la joie de retrouver ses amis en des lieux interdits, voués à l'intimité et au délassement. Nombre de courtisans briguent la place de favori dans son coeur. De Versailles à Trianon, les intrigues se nouent et se défont entre les candidats et leurs soutiens, au gré des fantaisies de la reine.