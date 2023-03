Roselionne

Roseline se sent comme une bouilloire prête à exploser, tout le monde se permet de toucher sa chevelure sans son autorisation et une chose est sûre, il va falloir que ça cesse ! Roseline a des cheveux magnifiques, elle les porte aussi fièrement qu'une crinière. Mais dernièrement, sa chevelure lui attire beaucoup de soucis ou plutôt, elle attire beaucoup de mains, trop de mains. Les élèves de sa classe se permettent de toucher ses cheveux, d'entortiller leurs doigts dans ses mèches, de caresser ses pointes pour sentir leur douceur et tout cela sans lui demander son autorisation. Roseline se sent comme une bouilloire prête à exploser, tous ces gestes lui deviennent insupportables et pourtant elle n'arrive pas à l'exprimer à ses compagnons de classe, les mots ont tant de mal à sortir. Elle envisage même de tout couper pour avoir la paix. Un jour de grand désespoir, elle osera en parler à sa maman et, petit à petit, les mots trouveront leur chemin auprès de personnes ressources comme sa soeur, son amie mais aussi son institutrice. Bientôt, elle sera prête pour poser ses limites auprès des autres.