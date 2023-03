AstroRêve. Un guide pour découvrir votre mission de vie avec l'astrologie

Ce livre nous apprend à déchiffrer notre thème astral et ainsi répondre à nos désirs profonds Que dois-je faire de ma vie ? Comment faire pour trouver ma voie ? Comment concilier mon métier et mes rêves personnels ? Ce sont des questions que beaucoup d'entre nous se sont déjà posées à un moment donné. Dans ce livre, Natalie Walstein vous aide à découvrir ce qui vous fait vibrer pour vous épanouir chaque jour et ne plus subir vos journées de travail. En décryptant votre thème astral - cette puissante carte du ciel de votre âme - et en découvrant vos motivations les plus profondes, vous comprendrez mieux la personne que vous êtes. Vous pourrez identifier le chemin de vie et la voie professionnelle auxquels vous destinent vos compétences en prenant conscience des outils dont vous aurez besoin pour réussir. Répondez à votre appel cosmique - la voie que vous êtes destiné à suivre - et découvrez les secrets d'une carrière réussie et d'un enthousiasme professionnel durable.