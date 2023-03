Pokémon. Coloriages Pixels

Donne vie à tes Pokémon préférés dans des coloriages pixels inédits ! Dans ce cahier, découvre l'art du pixel en compagnie des Pokémon ! Donne des couleurs à Pikachu et ses amis dans plus de 60 magnifiques coloriages. Découvre les Pokémon cachés dans les coloriages mystères, reproduis les modèles, et colorie pixel après pixel pour devenir un véritable Dresseur de Pokémon ! Pour encore plus de Pokémon Pixels, retrouve les deux pochettes de cartes à gratter pixels : Dracaufeu, Dracolosse, Roucarnage et Pikachu, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce.