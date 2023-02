L'Ukraine : de l'indépendance à la guerre

L'actualité récente a replacé l'Ukraine sur le devant de la scène internationale avec le spectre d'une nouvelle guerre froide qui cristallise les tensions entre la Russie et les nations occidentales. A cette occasion, nous avons pu mesurer combien notre connaissance de ce pays était lacunaire, se limitant souvent aux clichés d'une Ukraine berceau de la Russie, terre des cosaques, grenier à blé de l'URSS et d'une suite de gouvernants entachés par une corruption massive. Partant de ces idées reçues, Alexandra Goujon dresse un portrait précis et documenté de cette Ukraine, terre de contrastes. Nouvelle édition revue et augmentée