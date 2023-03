Frais de santé et prévoyance complémentaire en entreprise. Edition 2023

La prévoyance d'entreprise est régie par des règles complexes qui proviennent de sources différentes (codes de la sécurité sociale, du travail, des assurances, de la mutualité). Elle comprend les "frais de santé" , plus communément appelée "mutuelle d'entreprise" . Cet ouvrage présente l'ensemble des règles à suivre pour mettre en place, ou faire évoluer, la prévoyance complémentaire d'entreprise . Il aborde aussi les avantages fiscaux et sociaux afin de comprendre les enjeux du financement d'une couverture collective et obligatoire, versus une souscription individuelle. L'ouvrage est enrichi d'outils pratiques pour venir en appui aux employeurs (ex. : modèles de dispense d'affiliation pour certains salariés), et de différentes fiches pratiques. De même, pour faciliter la lecture des règles présentées dans l'ouvrage, les chapitres sont illustrés par des infographies.