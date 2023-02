Mémoires de l'Internonce à Paris pendant la Révolution 1790-1801

Informateur secret de Pie VI sous la Révolution, Louis-Siffrein-Joseph de Salamon (1750-1829), fut l'un des rares survivants des massacres de septembre 1792. Au récit du tableau d'horreur de la prison de l'Abbaye succède celui de ses neuf mois d'errance, vêtu d'une carmagnole, dans les fourrés du bois de Boulogne et dans le village de Passy pour échapper à la condamnation à mort par contumace. De nouveau sous le coup d'une accusation capitale à la fin de 1796, le voilà écroué pendant quatre-vingt-quatorze jours, à la Grande Force d'abord, puis à la Conciergerie, avant de comparaître par deux fois devant ses juges. Témoignage vivant, pittoresque et mouvementé, ces onze années de l'existence de l'abbé de Salamon se dévorent comme le plus trépidant des romans. "L'espion qui venait de la foi" : le titre siérait comme un gant à ses Mémoires.