Palais royal des Savoie, chapelle du Saint-Suaire, musée national du Cinéma, églises baroques, marché de Porta Palazzo et du Balôn, cafés historiques et typiques trattorias piémontaises, bars du quartier de Vanchiglia, mais aussi rives du Pô, vignobles et montagnes alentour : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier- Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes- Des idées et des activités pour découvrir la ville autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure de Turin !