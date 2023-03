Créez vos personnages de manga ! Des tutoriels pour dessiner des personnages uniques

Concevez vos propres personnages de manga au style et à la personnalité uniques ! Suivez le crayon et les conseils de l'autrice et artiste de renom, TB Choi, pour créer votre univers manga. Choisissez et construisez un personnage en respectant bien dès le début les bases de l'anatomie humaine et en appliquant les bonnes proportions. Développez des poses dynamiques et des gestes réalistes sous divers angles de vue. Apprenez à dessiner des cheveux, des vêtements et des accessoires originaux. Affinez votre utilisation de la ligne, des ombres et des formes pour perfectionner vos créations dans le moindre détail. Inventez également plein d'acolytes, d'animaux de compagnie ou encore de petits chibis ! Grâce à ce livre, amusez-vous à donner vie à vos personnages de manga !