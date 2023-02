L'art d'écrire des haïkus. Se nourrir de l'instant

Un haïku est un poème d'origine japonaise extrêmement bref, célébrant l'évanescence des choses et les sensations qu'elle suscite. Un haïku évoque généralement une saison et doit comporter une césure. Il est composé de 17 syllabes réparties en trois vers suivant un schéma 5/7/5. Conçu par une experte du haïku, créatrice d'ateliers d'écriture, cet ouvrage guide le lecteur pas à pas dans la découverte et l'apprentissage de l'art du haïku. A titre d'exemple, voici l'un des plus célèbres haïkus japonais, écrit par le premier des maîtres classiques, Bashô : "Un vieil étang Une grenouille qui plonge, Le bruit de l'eau".