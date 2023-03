Géopolitique des féminismes. 40 fiches illustrées pour comprendre le monde

Etat du monde du féminisme Après le succès de son ouvrage d'introduction à la géopolitique, Pascal Boniface dirige sur le même principe une collection consacrée aux principaux enjeux géopolitiques du monde contemporain. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à prendre toute la mesure des enjeux du combat pour les droits (histoire et géographie, tendances, freins et leviers). Spécialiste incontestée, l'auteure propose 40 fiches documentées pour cerner les défis de l'émancipation féminine. L'ensemble est illustré de cartes, de graphiques et de tableaux.