Les fiancés de l'été. 1 CD audio MP3

La saga d'une grande héroïne portée par la passion et le talent dans le tumulte de l'Histoire. Eté 1939, en Lozère. Tout sourit à Ariane et Raphaël... Leur jeunesse, l'amour qui les unit, un horizon plein de promesses. Il sera architecte, elle se rêve créatrice de modèles de chaussures dans l'entreprise florissante de son père. Le bonheur est là, à portée de main. Mais, deux mois après leurs fiançailles, Raphaël apprend sa mobilisation. Des vies suspendues à la guerre. Lui, enrôlé dans la Résistance, est bientôt fait prisonnier. Elle, est prête à tout pour le sauver, en dépit des dangers. Son geste - fou, inconscient, courageux ? - va faire vaciller tout ce en quoi elle croyait. Ariane ne sera plus jamais la même. Son destin non plus... Pour le pire et le meilleur.