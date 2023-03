La magie des bouteilles sorcières et des jarres à souhaits

La magie est une voie du juste milieu... Le pouvoir n'est ni dans l'or ni dans le diamant, mais dans la main qui les tient ! Les bouteilles sorcières, dites jarres à voeux, " shaking bottle " ou " pots de miel ", sont des sorts traditionnels popularisés par la magie Hoodoo. Elles se retrouvent sous diverses formes dans d'autres traditions magiques encore pratiquées de nos jours, comme les bouteilles sorcières de la Wicca ou les bouteilles à esprits du Vaudou, Santeria. Il s'agit d'une magie simple d'apparence, qui demande peu de matériel, mais qui est redoutable d'efficacité lorsqu'elle est pratiquée dans les règles de l'art. Tout est possible avec la magie des bouteilles, pour peu que les sorts soient enfermés dans un contenant. Ainsi, dans son pot de confiture ou de cornichons, le sorcier moderne crée son propre univers dont il dicte les lois, qui lui permettra d'adapter la méthode à tous ses voeux. Dans ce carnet richement illustré, vous découvrirez les techniques et les recettes pour créer des sortilèges en bouteille. Au préalable, vous apprendrez comment consacrer votre espace dédié à la magie, préparer un autel ainsi que le matériel et les ingrédients nécessaires à votre pratique, mais aussi la consécration aux quatre éléments, les rituels d'ouverture et de fermeture de vos travaux, et comment activer et détruire un sort. Puis, au fil des pages, vous serez initié par Marc Neu, sorcier contemporain authentique, pour réaliser des sorts destinés à vous protéger, attirer la chance, le succès ou l'amour ainsi que l'art de fabriquer différentes jarres pour réaliser vos intentions dans la matière.