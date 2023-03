Psychologie de la manipulation

Manipuler et être manipulé... comprendre comme reconnaître la manipulation et l'éviter. La manipulation a mauvaise presse. Elle nous choque parce qu'elle insinue le sentiment que nous ne serions plus maîtres aux commandes de nos pensées, de nos comportements, de nos vies. Pourtant, cette notion n'a rien de péjoratif. Elle renvoie à une histoire de main. C'est le geste du kinésithérapeute qui soulage ou prévient la douleur par exemple. C'est encore la dextérité du prestidigitateur qui soustrait un objet au regard du spectateur, avant de le faire réapparaître... L'espèce humaine a l'esprit crédule : elle aime croire aux promesses, comme on croit aux prouesses du magicien. C'est la raison pour laquelle la manipulation prospère. De la bienveillance affichée du nudge au lavage de cerveaux qui a toujours été l'arme favorite des systèmes totalitaires, le spectre est large. Où commence la manipulation ? A qui profite-t-elle ? Est-elle forcément diabolique ? Comment la déjouer et s'en prémunir ? Telles sont les interrogations auxquelles des spécialistes sont, dans ce livre, invités à répondre.