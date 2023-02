Dian Fossey, l'amie des gorilles

Diane Fossey n'avait aucun diplôme de zoologie quand elle est partie en Afrique pour approcher les grands singes du Rwanda. Sa passion et sa ténacité ont été reconnue sur place par un célèbre anthropologue et cette rencontre a suffi à lancer son destin. Son parcours étonnant s'inscrit exactement dans la série "J'ai réussi" . Les difficultés de sa jeunesse et les étapes de sa vie adulte plongent le lecteur dans la détermination d'une femme habitée par un rêve qu'elle réussira à réaliser malgré tous les périls. Sans elle, les gorilles à dos argenté des montagnes des Virunga auraient disparu, massacrés par les braconniers. A une époque où la protection de la nature est un sujet particulièrement sensible auprès des jeunes, ce livre écrit à hauteur d'enfant est une aventure émouvante et une bouffée d'espoir. En quoi ce livre est-il différent des autres écrits sur le sujet ? La narratrice est Dian Fossey elle-même, enfant, puis adulte. Comme les autres livres de la série, le jeune lecteur "entre" dans les émotions du personnage et partage ses aventures "de l'intérieur" .