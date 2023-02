Force de vie

Comment les nouvelles percées en médecine de précision peuvent-elles transformer la qualité de votre vie et celle de vos proches ? Et s'il existait des solutions scientifiques capables d'effacer vos peurs les plus profondes de tomber malade, de recevoir un diagnostic mettant votre vie en danger ou de ressentir les effets du vieillissement ? Et si vous aviez accès aux mêmes outils et technologies de pointe que ceux utilisés par les personnes les plus compétitives et les plus grands athlètes du monde ? Dans un monde où la peur et l'incertitude règnent sur notre santé, il peut être difficile de savoir vers qui se tourner pour obtenir des conseils pratiques et concrets auxquels vous pouvez vous fier. Aujourd'hui, d'éminents scientifiques et des médecins de premier plan dans le domaine de la médecine régénérative développent des outils de diagnostic et des thérapies sûres et efficaces qui peuvent vous libérer de la peur. Dans ce livre, Tony Robbins vous présente plus de 100 des plus grands esprits médicaux du monde et les dernières recherches, des histoires de retour en force et des progrès incroyables pour la durée et la qualité de votre vie. Ce livre s'adresse à tout le monde, des athlètes les plus performants aux gens qui souhaitent augmenter leur énergie et leur force, en passant par ceux qui recherchent la guérison. Il fournit des réponses qui peuvent transformer et même sauver votre vie, ou celle d'un être cher.