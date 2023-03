La nouvelle anthropologie économique désigne un ensemble de travaux empiriques qui analysent les interactions sociales en s'intéressant à la fois à leur dimension économique, à leurs significations et à leur inscription dans les institutions. Elle entretient un dialogue avec plusieurs autres spécialités : la sociologie économique, l'histoire économique, l'économie des institutions et la microéconomie. Extension du marché, droits de propriété, nouveaux modes de consommation, effritement du salariat, questions environnementales, écono-mie informelle sont parmi ses objets d'étude. Elle connaît un remarquable essor depuis les années 2000. Cet ouvrage constitue la première synthèse disponible en français. Il montre la fécondité de cette approche pour analyser, au-delà du Grand Partage entre l'Occident et le reste du monde, les bouleversements des sociétés et de leur environnement aux échelles locale et globale dans les principaux domaines de l'économie : le marché et la monnaie, la consommation et l'entreprise, le travail et les échanges.