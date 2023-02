Amélie Fiol. Mon livre-oracle by Amélie Fiol

Découvre le livre-oracle d'Amélie Fiol, l'allié parfait pour répondre à tes questions ! Ce livre-oracle t'aidera à appréhender certaines situations, à mieux te connaître, mais aussi et surtout à prendre des décisions. Chaque page, avec ses illustrations colorées et pleines de mystère signées Aurore Thill, t'apportera un message symbolique. Son format pratique te permet de l'emmener partout avec toi. Pose une question, ouvre une page au hasard et le livre te répondra ! Pour une expérience complète, retrouve aussi Mon oracle by Amélie Fiol.