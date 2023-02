Rats d'appartement

Bien choisir et accueillir son rat d'appartement : où l'acheter, les questions à poser au vendeur, la période d'acclimatation, le matériel nécessaire (la cage et son équipement, la litière...), les jeux. Tout ce qu'il faut savoir sur les soins et l'alimentation, de la coupe des griffes au régime alimentaire, en passant par le chapitre des maladies ou celui de la reproduction. En toute complicité : les clefs pour décrypter et comprendre le comportement de son animal, pour une relation épanouie.