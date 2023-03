L'âge d'or

Une plongée dans l'Age d'or du New York au tournant du XXe siècle, inspirée de la rivalité légendaire de deux figures historiques de la ville : Caroline Astor et Alva Vanderbilt. New York, 1876. La 5ème avenue vit son âge d'or. Débauche de fastes, de luxe et de bon goût, c'est là que la haute société tient ses quartiers. Les femmes, surtout, et parmi elles la grande Caroline Astor, reine incontestable de cette ruche impénétrable, qui fait et défait les réputations, adoube ou exclut selon son bon plaisir. Qui ne souscrit pas à ses critères peut oublier toute invitation à dîner - à commencer par Alva, ambitieuse mais roturière, qui a épousé un Vanderbilt, et s'assure ainsi une fortune considérable... Seulement Alva a du ressort et ne recule devant rien. Entre les deux femmes commence alors, à coups de bals, toujours plus extravagants, de maisons, toujours plus grandes, une guerre qui deviendra légendaire ...