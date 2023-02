Italie du Nord

Tutoyer les Alpes du Duomo de Milan, prendre un bain de nature dans les Dolomites, (ré)apprendre l'art de la pasta et de la slow food à Bologne, pédaler le long du lac Majeur, profiter d'une plage sauvage près de Ravenne ou d'une crique de la côte ligure... Des palais de Venise aux marchés de Turin, goûtez l'art de vivre italien ! - Les sites et visites incontournables- Des expériences authentiques- Toutes nos adresses coups de coeur- Des itinéraires et des suggestions pour vous laisser guider selon vos envies- Les sélections et conseils des habitants- Des cartes, des plans et des infographies...