Enfants poètes

Réciter son premier poème devant la classe... Un livre sur l'entraide et l'apprentissage de la confiance en soi grâce à la poésie. Aujourd'hui, chaque élève reçoit un poème. Alors que toute la classe devra bientôt le réciter au tableau, une peur se fait sentir... Celle du trou de mémoire, de la mauvaise note, ou des moqueries. Et si la poésie était aussi une histoire ou une chanson ? Si le noeud au fond de la gorge avait le pouvoir de se transformer en cadeau à partager avec des amis ? Il suffit parfois de quelques camarades pour dépasser ses peurs et les rendre minuscules, jusqu'à laisser la poésie s'inviter au fond de nous, comme un soleil qui illumine et qui réchauffe...