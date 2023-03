Le Meurtre d'O-Tsuya

Femme-enfant ingénue, la belle O-Tsuya apprend vite à user de ses charmes et devient une courtisane accomplie qui excelle à corrompre et manipuler les hommes. Jeune et naïf, Shinsuke est une proie facile. Mais qui sait jusqu'à quelles folies peut conduire la passion ? Avec un talent incomparable, Tanizaki met en scène une dramatique histoire d'amour dans le Japon du XIX ? siècle.