Educateurs de jeunes enfants. 50 ans déjà

Voilà 50 ans que le diplôme d'éducateur de jeunes enfants a été créé. A l'occasion de cet anniversaire, une réflexion menée à trois voix, toutes portées par ce métier vocation mais également marquées par des évolutions, des transformations loin d'être anodines en matière d'identité professionnelle. De quoi s'interroger : que signifie être éducateur de jeunes enfants aujourd'hui ? Comment concevoir cette profession comme plus largement observer ce qu'elle peut révéler de l'état du secteur de la petite enfance... ? Face aux dysfonctionnements connus et désormais médiatisés à plus grande échelle, quel avenir possible ? Entre richesse d'un métier essentiel et précieux et contexte socio-politique, un ouvrage qui traduit une recherche de sens et de futur...