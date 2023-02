Parents, soyez heureux ! Petit guide illustré pour se libérer de la bien-pensance parentale

Une ode à l'amour, à la famille, à la douceur et à l'humour ! On ne peut anticiper pleinement l'arrivée d'un enfant. On est forcément insouciants et pas tout à fait conscients de ce qui va nous arriver. Une vague d'amour, des sensations inconnues et incroyables, une force de vie à déplacer des montagnes... Mais aussi des doutes, des déceptions, des angoisses, des petites misères, des grands tracas et beaucoup de fatigue. Dans mon cabinet, je rencontre beaucoup de parents démunis devant tellement de situations : ces parents extraordinaires qui doutent (encore) de leurs capacités à être de bons parents et à rendre leur enfant heureux. Tous ces parents à qui simplement dire " faites comme vous le sentez " ne suffit plus. Notre parentalité vient réactiver de nombreuses choses très puissantes et archaïques qu'il faut comprendre pour être plus efficaces et épanouis. La parentalité nous transforme, elle nous bouleverse et nous renferme parfois aussi dans nos questionnements et nos doutes. Ce livre drôle et déculpabilisant, tout en étant rempli de conseils et de bienveillance, offre une bouffée d'oxygène à tous les jeunes parents. Ce guide a été conçu pour être un lieu de réconfort, de réflexion, d'encouragement, une libération de la parole, un remède à l'humeur maussade et aux petits désespoirs parentaux !