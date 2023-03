Guide du Paris zéro déchet. Épiceries, boutiques, restaurants : 120 adresses pour réduire son empreinte carbone

A l'heure de l'urgence climatique, réduire ses ordures permet non seulement de diminuer son empreinte carbone, mais aussi de faire des économies. Tout Parisien peut s'engager dans une démarche tendant vers le zéro déchet à condition, bien sûr, d'adopter les bonnes attitudes et de trouver des lieux en phase avec ce mode de consommation. Ce guide est fait pour ça ! Au fil des pages, découvrez plus de 120 adresses, à Paris et proche banlieue, pour éliminer les emballages superflus, dénicher des pépites dans des friperies et autres recycleries, mais aussi sortir dans des bars, des restaurants... à la démarche écologique forte. Poussez également la porte des bibliothèques d'objets où vous pourrez emprunter outils (perceuses, ponceuses...) et équipements (appareil à raclette, accessoires sportifs...) et trouvez où participer à des ateliers de réparation près de chez vous, pour apprendre à repriser vos vêtements ou remettre en état votre vélo ou votre petit électroménager. Et aussi : - Des conseils pour bien se lancer dans l'aventure zéro déchet- Des gestes du quotidien faciles à mettre en place- Des portraits d'entrepreneur·e·s- Des ressources pour aller plus loin.