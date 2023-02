7 days to Resist

Un contrat, une clause "no sex" ... et leur colocation se transforme en délicieuse torture ! Damon s'est hissé au sommet seul, grâce à son charisme et son intelligence. Sur le point de tout perdre, il ne lui reste qu'une solution : redorer son image en offrant au monde la mascarade d'un homme fiancé et fou amoureux. Entre alors en scène Annie : étudiante, des ennuis familiaux jusqu'au cou, un caractère volcanique et des courbes affolantes. Le contrat ? Annie devient sa fausse fiancée avec une clause "no sex" non négociable. Sur le papier, c'est parfait. En pratique, l'attirance et le désir impérieux vont transformer leur colocation en délicieuse torture...