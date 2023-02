Patrimoines à la carte. A la découverte de Roissy Pays de France

Forte d'un patrimoine rural et urbain, paysager et vernaculaire, riche et inédit, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a pour ambition de valoriser, préserver et transmettre l'histoire et la mémoire de son territoire. Cette publication tente d'esquisser un panorama des patrimoines (archéologique, hydraulique, civil, religieux, funéraire, industriel, naturel, mobilier, immatériel, etc.) des 42 communes constituant ce territoire. Elle donne à voir une représentation de ce qui en fait le caractère et la physionomie actuelle, en s'appuyant sur les campagnes photographiques conduites de 2015 à 2022 par le photographe Jean-Yves Lacôte, afin de donner une vision la plus juste et contemporaine possible de l'identité composite de ces lieux. L'ouvrage est rythmé par les témoignages de professionnels oeuvrant dans le champ patrimonial et couvrant les départements de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise, suivis d'un portfolio d'images en lien avec chacun d'entre eux. Il s'adresse à tous et ambitionne de mettre en lumière les richesses et particularités des communes qui font ce territoire commun.