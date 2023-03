Les mémoires de Vanitas Tome 10

Le mythe des vampires revisité par Jun Mochizuki, reine de la fantasy gothique et autrice de Pandora Hearts ! Le jeune Mikhai ? l, qui se présente comme le petit frère de Vanitas, a mystérieusement réus- si à soumettre Dominique de Sade à sa volonté... Mais elle n'est en réalité qu'un appât : celui avec qui le garc ? on veut passer un marché, c'est Noé ! En effet, il souhaite tirer profit de ses pouvoirs pour connaître la vérité que Vanitas cache au sujet du vampire de la lune bleue... Et, contre toute attente, c'est d'abord son propre sang qu'il oblige l'archiviste à boire ! Ce dernier acceptera-t-il de trahir son partenaire en plongeant dans son passé ? Après Pandora Hearts, Jun Mochizuki crée un nouvel univers palpitant, entre steampunk et fantasy ! Le talent du jeune auteur pour camper des personnages mystérieux, ambivalents et à la psychologie complexe ne se dément pas. D'un trait toujours aussi soigné et élégant, elle nous entraîne à travers un Paris peuplé de créatures de légende, dans une enquête aux frontières du monde des humains et des vampires !