La Demoiselle de la poste. Les Chroniques de Fogas

Branle-bas de combat dans un village ariégeois ! Depuis l'incendie qui a détruit son bureau, Véronique, la demoiselle de la poste, est au chômage technique. Et, jusqu'à présent, ses réclamations pour l'ouverture d'un nouveau local demeurent sans réponse. Qu'à cela ne tienne, Véronique ne baissera pas les bras. Son emploi et la commune de Fogas sont en jeu ! Mais le village est accaparé par un problème de taille : la réintroduction des ours dans la région. Difficile de se faire entendre pour la préposée des postes... Et si les habitants de Fogas se trompaient de combat ?