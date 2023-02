Une théologie de la liberté dans l'amour

Walter Kasper ? Un évêque, un cardinal, un théologien. Un personnage clé pour comprendre l'Eglise catholique de Vatican II au pape François. Dans cet ouvrage, Jean-Emmanuel Garreau explore les lignes de force de sa pensée dont la liberté dans l'amour apparait comme l'intuition fondamentale. Pour Walter Kasper la mort de Jésus et sa résurrection révèlent le mystère de Dieu comme liberté dans l'amour et manifestent, dans la facticité de l'histoire, la souveraine liberté d'un Dieu pour nous et avec nous, d'un Dieu qui ne cesse d'ouvrir l'histoire à l'avenir du salut. A partir des années 1980-1990, Walter Kasper est convaincu de la nécessité d'opérer un tournant théocentrique dans la théologie et dans l'Eglise. Il interprète désormais la liberté dans l'amour à partir du paradigme de la " communion ", ce qui lui permet de développer une " Ecclésiologie de communion ". La " communion " est une nouvelle manière de parler du salut dans un monde qui oscille entre mondialisation et balkanisation. Au terme, en faisant de la miséricorde un thème majeur de la théologie du XXIe siècle, le cardinal Kasper entreprend de répondre à la situation nouvelle de l'homme contemporain confronté à sa fragilité, au mal, à la souffrance et au désespoir. Mais la Bonne Nouvelle de la miséricorde doit s'accompagner de témoignages de compassion qui est la " forme concrète de la miséricorde divine en ce monde ". Ce tournant spirituel et politique de la théologie du cardinal Kasper accompagne la nouvelle étape de la réception du concile Vatican II, initiée par le pontificat du pape François.