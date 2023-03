Bébé à bord ! Journal et guide de grossesse

Que de transformations, de chamboulements et d'interrogations durant cette période si magique et intense qu'est la grossesse ! Un voyage à travers lequel ce petit guide au style subtil et branché vous accompagnera volontiers. Conçu sous la forme d'un journal, il est illustré et rempli d'informations pratiques, de conseils, et de récits dont vous serez l'auteure, pour garder chaque jour le souvenir de ce qui a marqué ces neuf mois jusqu'à l'accouchement. Une première partie vous aidera à parcourir semaine après semaine ce merveilleux périple, tandis que la seconde abordera chaque mois les différentes étapes de la grossesse. Vous serez invitée à prendre note et à livrer vos réflexions et sentiments au fur et à mesure que votre enfant grandit dans votre ventre. Un style et un trait subtils et drôles, des informations précises et intéressantes : le parfait complice de cette passionnante aventure !