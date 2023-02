L'empereur du Sahara

La biographie passionnante de Jacques Lebaudy, roi sans couronne, l'exubérant empereur du Sahara. L'incroyable histoire d'un Français qui voulut régner sur un royaume imaginaire Né en 1868, héritier de la plus grande fortune sucrière du pays, millionnaire excentrique, figure du Tout-Paris de la Belle Epoque défrayant la chronique, Jacques Lebaudy quitte la France, voyage à travers le monde, fait les quatre cents coups et meurt à moitié fou à New York, en 1919, assassiné par sa propre épouse. Entre-temps, avec une bande de pieds nickelés, il s'est lancé dans une expédition rocambolesque à la conquête du Sahara espagnol, formant une sorte d'Etat privé, dont il s'est autosacré empereur. Une biographie palpitante et pleine d'humour qui se lit comme un roman d'aventures. Un destin singulier narré avec brio. Une méditation sur la tragédie des utopies.