Fichez-nous la paix ! 120 dessins de presse

"La guerre décidée et menée par la Russie de Vladimir Poutine a fait irruption dans la vie de tous les Ukrainiens ; par bien des aspects, elle s'est aussi immiscée dans la vie de tous les Européens, et, par ricochet, dans le monde entier". Le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine. Cette guerre sur le sol européen a fait des milliers de victimes et nous ramène aux heures les plus sombres de l'Histoire. Si ce conflit rappelle à bien des égards les guerres du siècle passé, il fait aussi surgir d'autres problématiques et de nouvelles menaces : nucléaires, économiques, énergétiques, guerre de l'information... Depuis le début des affrontements, l'association Cartooning for Peace, dont le réseau de 281 dessinateurs et dessinatrices s'étend à plus de 70 pays sur tous les continents, a réuni des centaines de dessins de presse qui nous alertent et dénoncent la situation. Pour cet ouvrage, préfacé par le journaliste Pierre Haski et en partenariat avec Amnesty International et France Médias Monde, 120 dessins marquants et significatifs ont été sélectionnés. Provenant du monde entier, ils permettent de saisir les enjeux de cette guerre aux lourdes conséquences, qu'elles soient humaines, politiques ou économiques. Les droits d'auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace pour soutenir les dessinateurs de presse menacés.