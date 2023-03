Pièces drôles pour les enfants. 7/11 ans, Tome 2

Un recueil dans la continuité du tome 1, proposant aux enfants des situations et personnages comiques pour découvrir le théâtre en s'amusant. Ce deuxième tome des Pièces drôles pour les enfants propose des histoires et des personnages amusants pour les petits comédiens en herbe. Ces dernières sont l'occasion pour les enseignants et animateurs de faire découvrir aux enfants les jeux de langage, le comique de situation, ainsi que la parodie. Ces pièces sont adaptées à tous les besoins, qu'il s'agisse de la tranche d'âge (7 à 11 ans) ou de la durée du spectacle (petits sketches ou pièces plus longues). Elles peuvent ainsi répondre à toutes les contraintes liées à la mise en scène en proposant des histoires faciles à mettre en place, comme des mises en scène plus recherchées qui demandent de la créativité.