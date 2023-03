Dessiner mode d’emploi. Le pastel

Apprenez à manier le pastel, en crayon ou en bâtonnet, grâce à cet ouvrage ! Des paysages saisissants, des natures mortes délicates, des portraits expressifs d'êtres humains ou d'animaux, les sujets possibles sont nombreux avec cette technique qui s'apparente à la fois au dessin et à la peinture. Etape par étape, au gré des projets du livre, vous découvrirez comment les pigments se déposent sur le papier, comment mélanger et fondre les couleurs entre elles, dans le but de maîtriser un vaste éventail de gestes et de procédés artistiques. La majeure partie de l'ouvrage traite des techniques au pastel sec, mais vous pourrez également dans la dernière partie explorer la pratique des pastels à l'huile.